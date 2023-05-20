تحذير من الذكاء الاصطناعي.. أخطار أمنية في تشات جي بي تي

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، مخترع “تشات جي بي تي” في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن مخاوف ومخطر الذكاء الاصطناعي، وخطره.

وقال ألتمان، أنه يمكن جمع المعلومات من “تشات جي بي تي” لاستخدامها لاحقاً بشكل سلبي. ولأن تشات بوت يدرب على كميات ضخمة من البيانات، فإن هو يعرف الكثير من المعلومات التي يمكن أن تكون ضارة في الأيدي الخطأ.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي دراسة، طلب من “تشات جي بي تي” كشف نظام تكنولوجيا المعلومات لدى أحد البنوك، فيستخدم روبوت المحادثة، المعلومات المتاحة وجمع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة التي يستخدمها البنك، وهو مثال على استخدام “تشات جي بي تي” معلومات قد تسبب ضرراً

حملة التصيد الاحتيالي

ويمكن من خلال تشات جي بي تي إنشاء نص يمكن استخدامه لتأليف المقالات، والبريد الإلكتروني، والأغاني، ولكن يمكنه أيضاً كتابة نص ضار أيضاً، وإنشاء حملات تصيد الاحتيالي، ومعلومات مضللة مثل المقالات المزيفة والبريد العشوائي وانتحال الهويات وغيرها.

واستخدمت دراسة تشات جي بي تي لإطلاق حملة تصيد احتيالي، تتيح زيادة وهمية في الرواتب مع تعليمات بفتح ورقة Excel مرفقة تحتوي على برامج ضارة. وأنشأ تشات جي بي تي بريداً إلكترونياً قابلاً للتصديق. وقالت الدراسة: “يمكن استخدام هذا للمساعدة في الخطوة الأولى للهجوم السيبراني عندما يجمع المهاجم معلومات عن الهدف لمعرفة مكان وكيفية الهجوم بشكل أكثر فاعلية”.

إنشاء برمجيات ضارة

ويحذر الخبراء من خطورة تشات جي بي تي، في إنشاء برمجيات ضارة، ما يسمح بنشر التهديدات بشكل أسرع، أو لإنتاج تعليمات برمجية غامضة، ما يجعل من الصعب على محللي الأمن اكتشاف الأنشطة الضارة وتجنب برامج مكافحة الفيروسات، وفقاً للدراسة.

اقرأ أيضا:

منافسة لـ “تشات جي بي تي”.. إيلون ماسك يخطط لإطلاق روبوت ذكاء اصطناعي