السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الأحد غرة ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
أنباء عن استهداف قائد الجيش الأوكراني بضربة روسية والكشف عن حالته
تبدأ بعد 48 ساعة.. هدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 7 أيام
بعد تقرير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس وادي الدواسر
لحملة الدبلوم فأعلى.. بدء التقديم في وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد ساعات
1.7مليون مقعد لضيوف الرحمن.. النقل تكمل استعداداتها لموسم الحج

الرئيسية

 /

محليات

 /

الأحد غرة ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد غرة ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد غرة ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١٢:٠٣:٥٦ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد غرة ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 21 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:20 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:53، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:08 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:51 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد غرة ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

 

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأحد غرة ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:16

المدينة – 4:08

الرياض – 3:39

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:42

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:55

المدينة – 7:01

الرياض – 6:33

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:25

المدينة – 8:31

الرياض – 8:03

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
تشكيل لجنة «سعودية – مصرية» لتنفيذ جسر «الملك سلمان»

تشكيل لجنة «سعودية – مصرية» لتنفيذ جسر «الملك سلمان»

٠٥:٥٨ م، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١٦
المرور يقبض على شاب سرق لوحة ساهر ووضعها على سيارته .. وإحالته للمحاكمة

المرور يقبض على شاب سرق لوحة ساهر ووضعها على سيارته .. وإحالته للمحاكمة

١١:٣٦ ص، الأثنين، ٠٧ فبراير ٢٠١١
هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر خارج البلاد؟.. «الجوازات» تجيب

هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر خارج البلاد؟.. «الجوازات» تجيب

٠٢:٥٨ م، الأربعاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
«مكنون»: 6 أسباب تعينك على تثبيت حفظ القرآن الكريم

«مكنون»: 6 أسباب تعينك على تثبيت حفظ القرآن الكريم

١٢:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *