تبدأ بعد 48 ساعة.. هدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 7 أيام

تواصل – فريق التحرير:

نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين من طرفي التفاوض في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في السودان وهدنة إنسانية لمدة 7 أيام يبدأ سريانها بعد 48 ساعة.

هدنة سابقة

وقبل أسبوعين أعلن الجيش السوداني، موافقته على مقترح للإيقاد بتمديد الهدنة الحالية بينه وبين قوات الدعم السريع لمدة أسبوع.

التباحث حول الهدنة

كما أعلن الجيش، في بيان له، موافقته على تسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، وكينيا وجيبوتي على أن يجري الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.

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وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أعلن أن الوسطاء الأمريكيين والسعوديين اقترحوا مدينة جدة مكانا للمفاوضات بين الأطراف السودانية المتنازعة.

ترشيح جدة للمفاوضات

وقال العميد عبد الله ردا على سؤال حول مكان الاجتماع بين ممثلي طرفي الصراع في السودان إن “وسطاء سعوديين أمريكيين حددوا جدة ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على ذلك”.

وبحسب المتحدث باسم الجيش السوداني، في الاجتماع (بين النواب) “من وجهة نظر الجيش، ستبحث فقط الجوانب الإنسانية والهدنة، لكن هذه لن تكون هناك مفاوضات (سياسية)”.

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