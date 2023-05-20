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أنباء عن استهداف قائد الجيش الأوكراني بضربة روسية والكشف عن حالته
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أنباء عن استهداف قائد الجيش الأوكراني بضربة روسية والكشف عن حالته

أنباء عن استهداف قائد الجيش الأوكراني بضربة روسية والكشف عن حالته

أنباء عن استهداف قائد الجيش الأوكراني بضربة روسية والكشف عن حالته
١١:٥٩:٢٧ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو، عن قائد الجيش الأوكراني تم استهدافه بضربة روسية، ونقله إلى أحد المستشفيات العسكرية في حالة خطرة.

يصارع الموت

وأضاف المراسل العسكري عبر قناته في “تليغرام” أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بحالة صحية حرجة ويصارع الموت، وذلك بعد استهدافه بضربة روسية.

وذكر “رودينكو”، نقلا عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته.

اختفى بعد ضربة صاروخية

وأشار ألكسندر أرتامونوف، الخبير في جيوش “الناتو”، إلى أن زالوجني اختفى بعد ضربة صاروخية روسية استهدفت نقاط قيادة قوات كييف.

واختفى زالوجني مؤخرا، في خضم تحضير قوات كييف على قدم وساق لهجومها المضاد.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات فاغنر سيطرتها بالكامل على مدينة باخموت الأوكرانية.

السيطرة على باخموت:

وأوضحت أن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية أكد أن قوات فاغنر ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي.

وقبل يومين ذكر جنود أوكرانيون أن القوات الروسية تقصف خطوط الإمداد بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا في محاولة لوقف تقدم الجيش الأوكراني.

قصف جميع المسارات:

وقال بترو بودارو قائد وحدة أوكرانية حينها ، وبعد أن بدأنا التقدم، راح (الروس) يقصفون جميع المسارات المؤدية إلى المواقع الأمامية حتى لا تتمكن مركباتنا المدرعة من توصيل الجنود والذخائر والأغراض الأخرى.

فيما ذكرت كييف الأسبوع الماضي أنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت لكنها أضافت أن روسيا استمرت في إرسال المزيد من الجنود بمن فيهم قوات مظلية.

بينما نوه جندي أوكراني يحمل الاسم الحركي باربر “يجري العدو استطلاعا (جويا) يوميا.. ينفذون طلعات جوية متكررة”.

وأضاف “هذا الوقت، في هذه اللحظة، يرسلون المزيد من طائرات لانست (المسيرة العسكرية الروسية). نحاول العمل، نحاول رصدها وبالطبع نحاول تدميرها”.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية ضربة روسية فاغنر قائد الجيش الأوكراني

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