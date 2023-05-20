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بعد تقرير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس وادي الدواسر
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بعد تقرير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس وادي الدواسر

بعد تقرير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس وادي الدواسر

بعد تقرير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس وادي الدواسر
١١:١٣:٢٢ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم وداي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر.

تحذير الأرصاد

وقالت إدارة التعليم في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد  ( منصة مدرستي ) وذلك ليوم غد الأحد الموافق: ١٤٤٤/١١/١هـ”.

تعليم نجران

والخميس، أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة “مدرستي” للطلبة

وبيّنت أن الدراسة ستكون عبر منصة “مدرستي” للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.

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الدراسة في جامعة نجران عبر “البلاك بورد”

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، للطلبة في المقر الرئيس وفروعها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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الدراسة في “التقني والمهني” عبر “التدريب الإلكتروني”

فيما قررت إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظاتي حبونا ويدمة، حيث ستكون الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية عبر منصة “التدريب الإلكتروني”.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد التعليم تعليق الدراسة وادي الدواسر

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