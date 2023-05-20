لحملة الدبلوم فأعلى.. بدء التقديم في وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد ساعات

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس) أو (الماجستير) في التخصصات الإدارية والهندسية والقانونية والصحية والتقنية من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية في المدينة الطبية الأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– طبيب استشاري أشعة.

– طبيب استشاري علم أمراض اكلينيكي.

– طبيب استشاري أمراض قلب تداخلية.

– طبيب استشاري أمراض باطنة.

– طبيب استشاري أمراض تنفسية.

– طبيب استشاري علم الأمراض التشريحية.

– طبيب استشاري أنف وأذن و حنجرة.

– طبيب استشاري تخدير.

– طبيب استشاري جراحة عيون.

– طبيب استشاري جراحة عامة.

– طبيب استشاري جراحة جهاز هضمي.

– طبيب استشاري جهاز هضمي.

– طبيب استشاري عظام.

– طبيب استشاري علاج مركز باطنة.

– صيدلي استشاري.

– صيدلي أول.

– صيدلي.

– فني صيدلي.

– فني مراقب تموين.

– أخصائي مراقبة مخزون طبي.

– أخصائي استشاري إدارة تمريض.

– أخصائي استشاري تمريض – إدارة جودة/ تدريب.

– أخصائي استشاري تمريض علاج مركز.

– أخصائي استشاري تمريض عمليات.

– أخصائي استشاري تمريض-طوارئ.

– أخصائي استشاري تمريض جراحة قلب و صدر.

– أخصائي استشاري تمريض جراحة عظام و إصابات.

– أخصائي استشاري تمريض أطفال.

– أخصائي استشاري تمريض جراحة / باطنة.

– أخصائي استشاري تمريض عيون.

– أخصائي استشاري تمريض أنف و أذن و حنجرة.

– أخصائي أول تمريض عمليات.

– أخصائي أول تمريض علاج مركز.

– أخصائي تمريض أطفال.

– أخصائي تمريض خدج.

– أخصائي تمريض نساء و ولادة.

– أخصائي تمريض طوارئ.

– أخصائي تمريض غسيل كلى.

– أخصائي تمريض جراحة صدر و قلب.

– أخصائي تمريض علاج مركز.

– أخصائي تمريض تدريب وتطوير.

– أخصائي تمريض عظام.

– أخصائي تمريض أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض عيون.

– أخصائي تمريض علاج مركز جراحة.

– أخصائي تمريض علاج مركز أطفال.

– فني تمريض عام.

– فني تمريض جراحة/ باطنة.

– فني تمريض غسيل كلوي.

– فني تمريض أطفال.

– فني تمريض نساء وولادة.

– فني تمريض طوارئ.

– فني تمريض علاج مركز.

– فني تمريض علاج مركز أطفال .

– أخصائي استشاري تقنية مختبرات.

– أخصائي استشاري تقنية علوم عصبية.

– أخصائي استشاري تقني قلب.

– أخصائي رعاية تنفسية.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي مختبرات طبية.

– أخصائي أشعة.

– اخصائي غسيل كلى.

– فني تقنية حيوية.

– فني أشعه.

– فني تخدير.

– فني تخطيط قلب.

– فني ترميز.

– فني تروية قلب.

– مدير مشروع.

– مهندس كهرباء أول.

– مهندس ميكانيكا أول.

– مهندس أول هندسة إكلينيكية.

– مهندس تدفئة وتهوية وتكييف.

– مهندس كهرباء.

– مهندس بيئة وسلامة .

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

– مهندس أجهزة طبية.

– مهندس الكترونيات.

– فني أجهزة طبية.

– رسام اوتوكاد.

– فني هندسة كهرباء.

– فني هندسة ميكانيكا.

– فني نفايات طبية.

– أخصائي استشاري هندسة تقنية معلومات.

– أخصائي هندسة تقنية معلومات.

– أخصائي تحليل البيانات.

– أخصائي أنظمة معلومات صحية.

– أخصائي الدعم الفني.

– فني دعم تقنية معلومات.

– فني عمليات تقنية معلومات.

– فني دعم قواعد بيانات.

– أخصائي قانوني.

– سكرتير قانوني.

– محاسب تكاليف.

– مراجع تدقيق داخلي.

– أخصائي تأمين.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي مناقصات.

– أخصائي موازنه مالية.

– أخصائي أول تخطيط موارد واستثمار.

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

– أخصائي تطوير المنظمة.

– أخصائي اول تطوير المنظمة.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

– أخصائي توظيف.

– أخصائي تدريب.

– مستشار تخطيط إستراتيجي طبي.

– مستشار تطوير الاستثمار الطبي.

– سكرتير طبي.

– أخصائي اول تعليم طبي.

– مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات.

– مدير صيانة.

– مدير إدارة الخدمات المساندة.

– مدير إدارة خدمات المرافق.

– مدير إدارة المشتريات.

. وأخرى.

التفاصيل والشروط (PDF):

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كامل الوظائف (PDF):

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كامل الوظائف (ملف اكسل):

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/11/14هـ الموافق 2023/06/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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