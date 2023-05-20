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70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
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70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية

70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية

70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
١٠:٣٦:٠٩ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

  1. منسق تجربة المريض – 1009.
  2. عامل.
  3. منسق التدريب.
  4. منسق – 5002.
  5. استشاري أمراض القلب – مندوب 04.12.2019.
  6. صيدلي – مكة المكرمة.
  7. منسق طبي.
  8. اخصائي مختبر.
  9. كاتب.
  10. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الشركة الوطنية للرعاية الطبية فرص وظائف وظائف شاغرة

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