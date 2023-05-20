70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- منسق تجربة المريض – 1009.
- عامل.
- منسق التدريب.
- منسق – 5002.
- استشاري أمراض القلب – مندوب 04.12.2019.
- صيدلي – مكة المكرمة.
- منسق طبي.
- اخصائي مختبر.
- كاتب.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).