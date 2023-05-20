70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

منسق تجربة المريض – 1009. عامل. منسق التدريب. منسق – 5002. استشاري أمراض القلب – مندوب 04.12.2019. صيدلي – مكة المكرمة. منسق طبي. اخصائي مختبر. كاتب. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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