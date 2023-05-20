“الغذاء والدواء”: أكثر من 40 مصنعًا دوائيًا في المملكة يستند على القياس

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شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للقياس.

القياس السعودي

وقالت “الغذاء والدواء”: “نفخر بوجود أكثر من 40 مصنعًا دوائيًا في المملكة يستند على القياس السعودي.

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الوطني للقياس والمعايرة بأنه يقود بالمواصفات السعودية، الجهود الوطنية في الحفاظ على أدوات القياس المرجعية لتطوير الصناعة ودعم ممارسات التجارة العادلة.

وأوضح أن أهمية القياس هي:

– التأكد من صحة ودقة قراءات الأجهزة

– تحسين جودة الإنتاج

– تعزيز ثقة المستهلك

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منظمة التفتيش الدوائي

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمت إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).

وتهدف هذه المنظمة إلى مواءمة إجراءات التفتيش في جميع أنحاء العالم وتسهيل التعاون والتواصل بين السلطات المختصة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للانضمام وحصول الهيئة على الموافقة من اللجان المختصة في المنظمة وموافقة الدول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة الذي تم في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 11-12 مايو الجاري.

المملكة أول دولة عربية بالمنظمة

وتعد المملكة أول دولة عربية يتم قبولها في المنظمة، التي تضم في عضويتها 54 سلطة من جميع أنحاء العالم من الجهات المختصة في مجالات التفتيش للمنتجات الدوائية للاستخدام البشري أو البيطري والتي تسعى لتوحيد الإجراءات بين السلطات التنظيمية في مجال ممارسات التصنيع الجيدة (GMP).