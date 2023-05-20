المملكة تُدين وتستنكر اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

المملكة ترفض كل أشكال العنف

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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