السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة تُدين وتستنكر اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم
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المملكة تُدين وتستنكر اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم

المملكة تُدين وتستنكر اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم

المملكة تُدين وتستنكر اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم
٠٨:٥٢:٠٥ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

المملكة ترفض كل أشكال العنف

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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الكلمات الدلالية:
الخرطوم المملكة قطر وزارة الخارجية

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