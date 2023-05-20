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لخدمة ضيوف الرحمن.. “شؤون الحرمين” تعتمد خطة موسم الحج
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لخدمة ضيوف الرحمن.. “شؤون الحرمين” تعتمد خطة موسم الحج

لخدمة ضيوف الرحمن.. “شؤون الحرمين” تعتمد خطة موسم الحج

لخدمة ضيوف الرحمن.. “شؤون الحرمين” تعتمد خطة موسم الحج
٠٧:٥٩:٠٣ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري الموحد خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 1444هـ.

تسخير القدرات

وأكد السديس أن المملكة وقيادتها الرشيدة تعمل على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كافة القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين.

مبادرات نوعية

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تهدف من خلال خطتها على تطوير الخدمات من خلال البرامج والمبادرات النوعية، ومواكبة رؤية المملكة نحو التحول الوطني، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

20 ألف عبوة زمزم

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين في توزيع 20.160 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.850 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 88.500 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ 2.366 مستفيداً.

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أخبار السعودية اليوم الشيخ عبدالرحمن السديس حجاج بيت الله شؤون الحرمين

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