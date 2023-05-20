تنبيه مهم من التأمينات.. يجب القيام بهذا الإجراء فورًا لضمان صرف تعويض ساند

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اشترطت المؤسسة العامة للتأمينات، الاستبعاد من النظام ليتمكن المستفيد من إمكانية التحقق من استحقاق تعويض التعطل عن العمل ساند.

استحقاق تعويض ساند

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “عند الدخول الى صفحه مبلغ تعويض التعطل عن العمل المتوقع تظهر لي هذه العبارة عزيزي المستخدم , نتيجة البحث تفيد بعدم أهليتك لإستحقاق نظام ساند للأسباب التاليه: عزيزي المستخدم، إذا كنت قد تركت العمل ولا تزال مسجلا لدى التأمينات فنرجو مراجعة المنشأة لاستبعادك.. ما هو السبب؟

وأجابت مؤسسة التأمينات بقولها “أهلا بك , عزيزي العميل يلزم الاستبعاد من النظام أولا لتتمكن من التحقق من استحقاق تعويض التعطل عن العمل ساند ويمكنك الاطلاع على شروط استحقاق التعويض و المزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي⁦⁩ اضغط هنا “.

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وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المستندات المطلوبة لصرف تعويض إصابة العمل.

وقال حساب “العناية بالعملاء” عبر موقع “تويتر”: في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال، وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وإفادتك”.

وأضاف: “وللمزيد من التفاصيل عن اصابات العمل والامراض المهنية يمكنك زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)”.

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حالات إصابة العمل

– تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية.

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ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.

– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.

وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

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