“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و”النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات

اشتراطات سفر المواطنين

في الوقت نفسه، حددت الإدارة العامة للجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

1 – قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

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2 – أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

4 – الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

5 – سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

6 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري.

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