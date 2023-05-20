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“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و”النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات
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“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و”النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات

“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و”النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات

“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و”النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات
٠٧:٣٦:٥٢ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

تسهيل إجراءات دخول الحجاج

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اكتمال استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ

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اشتراطات سفر المواطنين 

في الوقت نفسه، حددت الإدارة العامة للجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

1 – قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

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2 – أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

4 – الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

5 – سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

6 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري.

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أخبار السعودية الجوازات الحج موسم الحج

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