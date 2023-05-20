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مكافحة المخدرات تحبط ترويج “حشيش وشبو” بالقصيم
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مكافحة المخدرات تحبط ترويج “حشيش وشبو” بالقصيم

مكافحة المخدرات تحبط ترويج “حشيش وشبو” بالقصيم

مكافحة المخدرات تحبط ترويج “حشيش وشبو” بالقصيم
٠٧:٣٧:٣١ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

المضبوطات:

وأوضحت “مكافحة المخدرات” أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

(999) في بقية مناطق المملكة

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، منوهة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

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ترويج الحشيش

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة محافظة جدة أنها ألقت القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت أنهم روجوا مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية،

وجرى إيقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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