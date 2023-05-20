يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.. علاج ضعف الإيمان لدى بعض الشباب

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أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال وجهه أحد المتابعين، وقال إنه شاب يبلغ من العمر 25 عاما، حول نقص الإيمان أو ضعفه، الذي يصيبه من آن إلى آخر.

الإكثار من الطاعات

وقال الفوزان إن كل الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، لأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليه فإن الإيمان يزيد بالإكثار من الطاعات، لقول الله تعالى: “ويزيد الله الذين اهتدوا هدى”.

وتابع الفوزان مذكرا بقول الله -عز وجل- “وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125)”.

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خشية الله بالغيب

وفي وقت سابق، قال الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريفـ، إن خشية الله بالغيب هي خوف العبد من ربه في حال مغيبه عن أعين الناس حيث لا يراه إلا رب الناس.