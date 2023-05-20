الثلوج سمكها نصف متر.. كتل ضخمة من البرد تتساقط على عسير

تواصل – واس:

تشهد منطقة عسير هذه الأيام حالة مطرية وصفها الأهالي بـ” التاريخية” ، حيث يبدأ هطول الأمطار الغزيرة من بعد ظهيرة كل يوم حتى ساعات متأخرة من الليل تتخللها سقوط كتل ضخمة من “البَرَدْ” .

البرد يكسو قمم الجبال

واكتست قمم منطقة عسير وجبالها بـ” اللحاف الأبيض” الذي كونته حبات البَرَدْ الغزيرة ، حيث غطى مساحات واسعة من جبال السودة وقرى بني مازن غرب مدينة أبها ، إضافة إلى تكون طبقات ثلجية ضخمة في بعض أحياء محافظة خميس مشيط مما استدعى تدخل الجهات الأمنية والخدمية لإعادة فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور التي تعطلت لبعض الوقت .

فرحة أهالي المنطقة

بدورها، رصدت صور فرحة أهالي منطقة عسير وزوارها بهذه الأمطار التي جرت على إثرها السيول وتكونت العيون الجارية والشلالات البديعة ، حيث تسابقت العائلات وخاصة الأطفال في الاستمتاع بحبات البرد التي تحولت إلى ثلوج سميكة لا تقل عن نصف متر في بعض المواقع.

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