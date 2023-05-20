سوق الأسهم يغلق متراجعا والنفط والذهب يتكبدان خسائر أسبوعية

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع بـ49 نقطة، في حين اتجه النفط والذهب لتكبد خسائر أسبوعية.

ومحليا، أعلنت هيئة السوق المالية إيرادات العام الماضي، بينما ارتفعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية.

سوق الأسهم

أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ49 نقطة وبنسبة 0.4 %، عند 11344 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11393 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 7 % ليصل إلى 6.09 مليار ريال، مقارنة بمعدل 5.7 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه، حسب “أرقام”.

القطاعات المتصدرة

وتصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 18.5 %، ثم قطاع التأمين بأكثر من 9 %، بينما تصدر قطاع الخدمات التجارية القطاعات المتراجعة بنسبة 7.1 %، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 3.6 %، وثالثا قطاع الطاقة بنسبة 3.3 %.

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النفط يخسر

من ناحية أخرى، تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد أن تأزمت المفاوضات الأمريكية بشأن سقف الديون، ما جدد مخاوف الركود.

أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.8%، إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3%، إلى 71.69 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وفي الوقت نفسه، أغلق عقد الخام الأمريكي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله يوم الاثنين منخفضا 31 سنتا، تعادل 0.4%، عند 71.55 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

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الذهب يرتفع

ورغم ارتفاع الذهب في المعاملات اليومية، بختام الأسبوع الماضي، إلا أنه اتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية، تعد الأكبر منذ أكثر من 3 أشهر.

أسعار الذهب

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.50% ووصلت إلى 1.967.35 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته، صعدت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.46% وسجلت حوالي 1.987.40 دولارًا للأوقية.

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وعلى صعيد آخر، حققت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ارتفاعا، إلى 116.2 مليار دولار “435.8 مليار ريال” بنهاية مارس الماضي.

أسرع وتيرة

وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد هذه أسرع وتيرة ارتفاع لاستثمارات المملكة في السندات الأمريكية منذ أغسطس 2020، عندما رفعتها بـ5.4 مليار دولار لتبلغ 130 مليار دولار.

كذلك حصلت المملكة على ما يزيد عن 17 مليار دولار كطلبات على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات.

وافتتحت المملكة العام الجاري بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

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إيرادات هيئة السوق المالية

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أنها حققت بنهاية العام المالي 2022، نحو 1.34 مليار ريال، فيما شكلت 78.5% من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية والتي بلغت 1.05 مليار ريال.

ومثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 12.2% من إجمالي الإيرادات بقيمة 164.1 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 22 %، حسب “الاقتصادية”..

بينما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 48 مليون ريال، فيما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 222% لتصل إلى 75.6 مليون ريال، مقارنة مع 23.4 مليون للعام 2021.