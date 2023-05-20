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مع قدوم الصيف.. احذر 10 أطعمة تسبب الجفاف
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مع قدوم الصيف.. احذر 10 أطعمة تسبب الجفاف

مع قدوم الصيف.. احذر 10 أطعمة تسبب الجفاف

مع قدوم الصيف.. احذر 10 أطعمة تسبب الجفاف
٠٥:٥٦:٠٥ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

مع قدوم الصيف يحتاج الجسم إلى الماء حتى لا يصاب بالجفاف، فلذلك يجب تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب جفاف الجسم.

أطعمة تسبب الجفاف:

ويعتقد البعض أن فقدان الماء وعدم تعويضه هو السبب الوحيد لجفاف الجسم، لكن هناك بعض أنواع الأطعمة والمشروبات يُمكن أن تُسبب الجفاف الشديد منها:

1-القهوة: تُعد القهوة بكافة أنواعها من المشروبات التي تُساعد في إدرار البول، ولذلك فإن تناول كميات كبيرة من القهوة يوميًا سوف يساعد في التخلص من الماء والإصابة بالجفاف.

2- الفشار: يُعد الفشار من أكثر الأطعمة التي يُمكن أن تؤدي إلى الجفاف لاحتوائه على مستويات مرتفعة من الأملاح.

3- الأطعمة المقلية: تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح التي تُسبب الجفاف، وخاصةً عند إضافة الصلصات المختلفة لها.

4- المشروبات الغازية: تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، ممّا يجعلها من أكثر الأطعمة التي تؤدي إلى جفاف الجسم.

5-  مكعبات المرق: تلجأ الكثير من النساء لاستخدام مكعبات المرق سواء الدجاج أو اللحم أو الخضروات في مختلف الأطعمة، لكن لا يُنصح باستخدام مكعبات المرق لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدًا من الأملاح.

6-  اللحوم المصنعة: عادةً ما تستخدم نسبة كبيرة من الأملاح في إعداد اللحوم المصنعة وهو ما يجعلها أبرز أطعمة تسبب جفاف الجسم.

7- الصويا صوص: يساعد الصويا صوص في إضافة نكهة مميزة للكثير من الأطعمة، ولكن يجب عدم الإكثار منه لأنه يسبب الجفاف، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الصوديوم.

8- السكريات: لها تأثير سلبي على تخزين الماء بالجسم، وقد تجعلنا نشعر بالجفاف بشكل أسرع، لذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

9- الأطعمة المالحة: يقوم الصوديوم بامتصاص الماء من الخلايا ممّا يزيد من فرص الإصابة بالجفاف، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح بحذر.

10- الأطعمة الغنية بالبروتينات: تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين تجعل الكلى تنتج بول أكثر تركيزًا، وهو مؤشر على الجفاف، بالتالي يُنصح بالإكثار من شرب السوائل والماء.

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