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شاهد.. سيول وأمطار في الرياض وبردية في بللحمر
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شاهد.. سيول وأمطار في الرياض وبردية في بللحمر

شاهد.. سيول وأمطار في الرياض وبردية في بللحمر

شاهد.. سيول وأمطار في الرياض وبردية في بللحمر
٠٥:٥٣:٠٨ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة مطرية وتقلبات جوية على الرياض وعسير.

ووثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة جنوب الرياض، وتساقط لحبات البرد في بللحمر في منطقة عسير.

كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تستمر، حتى الساعة 11 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة

فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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توقعات الطقس: تقلبات جوية وأمطار غزيرة على نجران وعسير حتى الـ 10 مساءً

الكلمات الدلالية:
أمطار البرد الرياض بللحمر عسير

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