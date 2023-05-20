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طريقة سهلة لاسترجاع البيانات حال تلف الآيفون (فيديو)

طريقة سهلة لاسترجاع البيانات حال تلف الآيفون (فيديو)

طريقة سهلة لاسترجاع البيانات حال تلف الآيفون (فيديو)
٠٦:٢٩:١٠ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة سهلة لاسترجاع البيانات حال تلف جهاز الآيفون.

استرجاع بيانات الآيفون

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”، أنه يمكن استرجاع البيانات من خلال الرابط التالي بكل سهولة.

– الإعدادات

– الدخول على حسابك

– ثم الدخول على كلاود ثم إظهار الكل

– تفعيل الرسائل وجهات الاتصال

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وفي وقت سابق، كشفت العديد من التسريبات عن تغييرات كبيرة قد تطرأ على سلسلة آيفون 15، بما في ذلك منفذ يو إس بي سي، والجزيرة الديناميكية، والكاميرات المُحسنة على طرازات آيفون 15 برو، والكثير من الأشياء المثيرة الأخرى.

مواصفات آيفون 15 الجديد

ومن ضمن أبرز التغييرات هي استبدال الحواف المسطحة الناعمة، بالحواف المنحنية الشائعة في الهواتف الأخرى، وتم استخدام الحواف المسطحة ابتداء من آيفون 12 في 2020، وهذا يعني أن ثلاثة أجيال من آيفون تشترك في نفس المظهر الذي أعجب الكثير من المستخدمين، لجماليته وجاذبيته.

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ويوضح الخبراء أنه إضافة إلى مظهره الجذاب، فإن جهاز آيفون بالحواف المسطحة، يبدو أكثر أماناً من أي هاتف دائري الحواف.

الحواف المسطحة أكثر متانة

وقال المحلل “شريمب آبل برو” إن العودة إلى الحواف المنحنية في آيفون ستلغي صبغة الحداثة على الجهاز الذي سيبدو في نظرهم جهازاً ينتمي إلى حقبة قديمة من الهواتف.

بينما دحض الخبير “ليكس أبل برو” فكرة احتواء آيفون 15 على حواف بارزة، وقال لمجلة “فوربس” إن آيفون 15 الجديد سيحتوي على حواف مسطحة.

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آيفون بيانات الآيفون عبدالرحمن الهادي

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