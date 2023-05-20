السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
القبض على 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والقات المخدر بالقصيم وجازان
كويكب ضخم يمر أمام الأرض.. غدًا
ضم الإدارات التعليمية.. وغدًا بدء استقبال طلبات اعتراض النقل الخارجي
نبغى فقط الجنة.. مواطن يعفو عن قاتل أخيه (فيديو)
الماء على شكل ضباب بارد.. ٢٤٢ مروحة رذاذ لتلطيف أجواء ساحات المسجد الحرام
تهز دولة خليجية.. يرمي والده بطلقتين من سلاح رشاش والداخلية تعمم اسمه على جميع المنافذ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والقات المخدر بالقصيم وجازان

القبض على 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والقات المخدر بالقصيم وجازان

القبض على 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والقات المخدر بالقصيم وجازان
٠٥:٤٥:٣٠ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج القات بجازان

أيضا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها ، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا:

الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الشرطة القات حشيش مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
ولي ولي العهد يوجه بربط استراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

ولي ولي العهد يوجه بربط استراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

١٠:٢٥ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠١٦
مخاوف روسية من استهداف قواتها بسوريا.. وأنظمة صاروخية لحمايتها

مخاوف روسية من استهداف قواتها بسوريا.. وأنظمة صاروخية لحمايتها

٠١:٤٠ م، الخميس، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٥
«تعاوني الرصيفة» بمكة يقيم برنامج «إكرام» لضيوف الرحمن من الجاليات

«تعاوني الرصيفة» بمكة يقيم برنامج «إكرام» لضيوف الرحمن من الجاليات

٠٧:٢٦ م، الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥
«تربية المزاحمية» تعلن عن تعيينات جديدة لحاملات الماجستير والدكتوراه

«تربية المزاحمية» تعلن عن تعيينات جديدة لحاملات الماجستير والدكتوراه

٠٨:١٥ م، الأثنين، ١١ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *