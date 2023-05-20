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ضم الإدارات التعليمية.. وغدًا بدء استقبال طلبات اعتراض النقل الخارجي
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ضم الإدارات التعليمية.. وغدًا بدء استقبال طلبات اعتراض النقل الخارجي

ضم الإدارات التعليمية.. وغدًا بدء استقبال طلبات اعتراض النقل الخارجي

ضم الإدارات التعليمية.. وغدًا بدء استقبال طلبات اعتراض النقل الخارجي
٠٥:٤٢:٢٥ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يدخل قرار ضم الإدارات التعليمية، الذي أصدرته وزارة التعليم نهاية شعبان الماضي، حيز التنفيذ في 12 ذي القعدة القادم.

طلبات الاعتراض

كما تبدأ وزارة التعليم اعتبارًا من غد الأحد، استقبال طلبات اعتراض المعلمين والمعلمات على نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي، التي أعلنت الخميس الماضي.

ربط جميع الإدارات

فيما تضمن قرار الإدارات التعليمية ربط جميع إدارات التعليم في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بمناطق المملكة الـ13، بدلاً من ارتباطها السابق بالوزارة مباشرةً.

خطوة مهمة

وتعد هذه الخطوة مهمة لإسناد مزيد من الصلاحيات للإدارات التعليمية، وتخفيف الأعباء عن جهاز الوزارة، على أن تستمر الإدارات العامة للتعليم بمحافظات جدة، والطائف، والأحساء في الارتباط الإداري بالوزارة.

توقيع قرارات تكليف مديري التعليم

ومنح الضم مديري التعليم في المناطق الإشراف على جميع إدارات التعليم في المحافظات بمناطقهم، ولهم حق توقيع قرارات تكليف مديري التعليم في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة بهم، بعد موافقة الوزير، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتفق والأنظمة واللوائح.

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الكلمات الدلالية:
الادارات التعليمية الاعتراض على النقل الخارجي ضم الادارات التعليمية وزارة التعليم

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