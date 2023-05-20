نبغى فقط الجنة.. مواطن يعفو عن قاتل أخيه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة إعلان المواطن سيف الزهيري العبيدي، عفوه عن قاتل أخيه.

مواطن يعفو عن قاتل أخيه

وقال العبيدي، في المقطع المتداول، إنه عفا عن قاتل أخيه ابتغاء وجه الله والجنة، موضحا أنه رفض كل المبالغ التي عُرضت عليه بهدف دفع الدية، ابتغاء وجه الله تعالى.

وأضاف المواطن العبيدي في المقطع “نبغى فقط الجنة، نحن عفينا لوجه الله”.

وفي وقت سابق، وبدون قيد أو شرط وابتغاءً لمرضاة الله، عفا المواطن محمد بن مشحن الوباري المسعودي الشمري”، عن قاتل ابنه لوجه الله ، في حفر الباطن.

مواطن يعفو عن قاتل ابنه:

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” مشاد إيمانية وحفاوة اجتماعية للأب أثناء عفوه عن قاتل فلذة كبده.

وأوضح المواطن: ” تم العفو بفضل الله سبحانه وتعالى، واختارنا ما عند الله، ونسأل الله القبول، والتجارة مع الله هي الرابحة”.

وتابع قائلا : ” أما أمور الدنيا زائلة، واختارنا ما عند الله، لأن ما عند الله هو الباقي، والأجر عظيم، ونسأل الله القبول لنا ولكل مسلم”.

من جهته ثمّن المواطن شرشاب بن فنيطل الوجعان ما قام به الأب ” الشمري” قائلا: ” ليس هناك أبلغ من رسالة العفو والتسامح، والأخ محمد عفا عند المقدرة بدون أي شرط ، فشكرا له وأجره على الله”.

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