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كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟
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كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟

كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟

كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟
٠٦:٠٢:٤١ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة “قوي” الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، طريقة توثيق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة.

6 خطوات

1- تسجيل الدخول على حسابك الشخصي عبر منصة “قوي”

2- الضغط على العقود الوظيفية

3- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل

4- الضغط على العرض الوظيفي

5- الضغط على عرض من العقود الوظيفية

6- قبول أو طلب أو رفض العرض

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

وأوضحت أن ذلك بناءً على اعتماد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

وأضاف أنه يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث:

-لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام.

– لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.

– لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

–  الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.

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