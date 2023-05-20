كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت منصة “قوي” الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، طريقة توثيق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة.
6 خطوات
1- تسجيل الدخول على حسابك الشخصي عبر منصة “قوي”
2- الضغط على العقود الوظيفية
3- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل
4- الضغط على العرض الوظيفي
5- الضغط على عرض من العقود الوظيفية
6- قبول أو طلب أو رفض العرض
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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
وأضاف أنه يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث:
-لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام.
– لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.
– لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
– الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.