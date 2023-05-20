تهز دولة خليجية.. يرمي والده بطلقتين من سلاح رشاش والداخلية تعمم اسمه على جميع المنافذ

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة صادمة وغريبة على المجتمع الخليجي بشكل عام، أقدم شاب على قتل والده رميًا بالرصاص داخل منزل الأسرة لخلافات عائلية بينهما.

تفاصيل الجريمة

وفي التفاصيل، فقد كشفت وسائل إعلام كويتية، أن منطقة الفردوس شهدت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أب على يد ابنه، الذي باغته بطلقتين ناريتين من سلاح رشاش في جسده ، ما تسبب في إنهاء حياته على الفور داخل منزل الأسرة.

التحريات الأولية

وقال مصدر أمني- حسب صحيفة الراى الكويتية- : “إن التحريات الآولية لرجال المباحث دلت على وجود خلاف عائلي حاد بينهما، مشيراً إلى أن القاتل تمكن من الهرب من المنزل عقب ارتكاب جريمته”.

تعميم البيانات

وأضاف المصدر أنه جرى تعميم بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت.

وأوضح المصدر أيضا أن المتهم من فئه غير محددي الجنسية وعدل وضعه قبل فتره إلى الجنسية اليمنية، لافتا إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا الجثه ونقلوها الى الطب الشرعي.

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