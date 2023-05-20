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رسميا.. تأسيس جوجل الكويت بدون وكيل محلي

رسميا.. تأسيس جوجل الكويت بدون وكيل محلي

رسميا.. تأسيس جوجل الكويت بدون وكيل محلي
٠٤:٥٦:١٦ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أنها وافقت على تأسيس شركة غوغل للخدمات السحابية لتعمل في السوق الكويتي بشكل مباشر وبدون الحاجة الى وجود وكيل محلي لها.

البرمجة وتقديم الخدمات

ويببلغ رأس مال الشركة 600 ألف دينار كويتي، وهي مملوكة بالكامل لشركة جوجل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انلميتد، وتعتبر أهم أغراض تأسيسها، حسب “القبس”:

– ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية.

– تقديم الخدمات الحاسوبية والفنية والتقنية.

– إدارة المرافق الحاسوبية.

– تجهيز البيانات واستضافة المواقع .

– تقديم الاستشارات التسويقية.

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تحالف استراتيجي

وكانت شركة Google Cloud أعلنت في يناير الماضي، عن دخولها في تحالف إستراتيجي مع حكومة الكويت لوضع خريطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة.

وسيتيح هذا التحالف لحكومة الكويت الاستفادة من تكنولوجيا Google Cloud المبتكرة وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة.

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الشرق الأوسط تأسيس شركة ججل جوجل الكويت خدمات البرمجة من جوجل خدمات سحابية

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