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للعام الخامس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في (7) دول
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للعام الخامس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في (7) دول

للعام الخامس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في (7) دول

للعام الخامس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في (7) دول
٠٤:٣١:٠١ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

أهداف “طريق مكة”

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

بالإضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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وزارات وهيئات

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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أخبار السعودية اليوم رؤية السعودية ضيوف الرحمن مبادرة طريق مكة وزارة الداخلية

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