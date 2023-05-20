فاغنر الروسية تعلن سيطرتها بالكامل على باخموت الأوكرانية

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أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل أن قوات فاغنر أعلنت سيطرتها بالكامل على مدينة باخموت الأوكرانية.

السيطرة على باخموت:

وأوضحت أن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية أكد أن قوات فاغنر ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي.

وقبل يومين ذكر جنود أوكرانيون أن القوات الروسية تقصف خطوط الإمداد بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا في محاولة لوقف تقدم الجيش الأوكراني.

قصف جميع المسارات:

وقال بترو بودارو قائد وحدة أوكرانية حينها ، وبعد أن بدأنا التقدم، راح (الروس) يقصفون جميع المسارات المؤدية إلى المواقع الأمامية حتى لا تتمكن مركباتنا المدرعة من توصيل الجنود والذخائر والأغراض الأخرى.

فيما ذكرت كييف الأسبوع الماضي أنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت لكنها أضافت أن روسيا استمرت في إرسال المزيد من الجنود بمن فيهم قوات مظلية.

بينما نوه جندي أوكراني يحمل الاسم الحركي باربر “يجري العدو استطلاعا (جويا) يوميا.. ينفذون طلعات جوية متكررة”.

وأضاف “هذا الوقت، في هذه اللحظة، يرسلون المزيد من طائرات لانست (المسيرة العسكرية الروسية). نحاول العمل، نحاول رصدها وبالطبع نحاول تدميرها”.

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