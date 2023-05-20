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يعد مستندًا رسميًا.. 4 مميزات لـ “تقرير مقيم” تعرف عليها
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يعد مستندًا رسميًا.. 4 مميزات لـ “تقرير مقيم” تعرف عليها

يعد مستندًا رسميًا.. 4 مميزات لـ “تقرير مقيم” تعرف عليها

يعد مستندًا رسميًا.. 4 مميزات لـ “تقرير مقيم” تعرف عليها
٠٤:٢٧:٢٥ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية، والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

بوابة مقيم

ونشرت “الجوازات” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا أوضحت فيه أن البوابة الإلكترونية “مقيم”، تُمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.

مميزات التقرير

وأشارت إلى مميزات التقرير في 4 نقاط كالتالي:

1- يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم

2- يعد مستندًا رسميًا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات

3- لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه

4- يمكن التحقق من التقرير عن طريق الرابط

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وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات بوابة مقيم تقرير مقيم

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