تنويه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

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أوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر “تويتر”، شرط السن المناسب للحصول على معاش ضمان مستقل.

إثبات الاستقلالية

وقال حساب العناية بالمستفيدين: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وأضاف: “وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي”.

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