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تنويه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

تنويه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

تنويه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور
٠٥:١٢:٥٦ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر “تويتر”، شرط السن المناسب للحصول على معاش ضمان مستقل.

إثبات الاستقلالية

وقال حساب العناية بالمستفيدين: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وأضاف: “وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي”.

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تسجيل زوجة المواطن غير السعودية

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يمكـن لزوجـة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته، رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور”.

معاش الضمان الاجتماعي

وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة).

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

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