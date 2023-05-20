الذهب يواصل الارتفاع في أسواق المملكة

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واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعها داخل أسواق المملكة، في حين مقارنة بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.58 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.70 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.76 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.94 ، وعيار 14 بـ 139.17 ، وعيار 12 سجل 119.29 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.580 ريال.

أسعار الذهب أمس

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، مقارنة بأسعار أول أمس الخميس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.63 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.91 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.06 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.48، وعيار 14 بـ 138.03، وعيار 12 سجل 118.31 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7359 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.630 ريال.

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