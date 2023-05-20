“رئاسة شؤون الحرمين” تقدم سلسلة خدماتها النوعية للمصلين وقاصدي بيت الله العتيق

تواصل – واس:

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

20 ألف عبوة زمزم

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين في توزيع 20.160 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.850 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 88.500 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ 2.366 مستفيداً.

130 ألف لتر مطهرات

كما جرى استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 32.825 لتراً في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 6.175 لتراً من معقمات الأيدي، و6.025 لتراً من التعقيم بالروبوتات، و 6.050 لتراً من التعقيم بالبايوكير، وتقديم 32.540 لتراً لأجل تعقيم الأسطح.

3 آلاف سماعة ترجمة

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 3.000 سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.040 مستفيداً، و 45.350 مستفيداً من الإرشاد المكاني باللغات، و 17.820 مستفيداً من الخدمات التطوعية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف شاغرة تعاقدية، للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– باحث شرعي

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم عالي بعد الجامعة

– ماجستير

– دكتوراه

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون على رأس العمل.

– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

– الاستعداد للعمل في أي وقت

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتيار المقابلة الشخصية.

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