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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
٠٣:٣٢:٠٧ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.15

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أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.17

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وبالأمس، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50 %، فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2474دولار، فيما أنهى اليوم على شبه استقرار مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.1520 يورو.

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