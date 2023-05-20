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بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية على عمارة سكنية

بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية على عمارة سكنية

بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية على عمارة سكنية
٠٣:١٩:٤١ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة لتحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإسباني من طراز F-18 في مدينة سرقسطة.

لحظة سقوط الطائرة

وأظهر الفيديو الذي انتشر اليوم السبت، لحظة سقوط الطائرة بشكل صادم على احد المباني وانفجارها وصعود النيران في مشهد مخيف.

وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسباني، حول تفاصيل الواقعة وما حدث للطائرة ومصير الطيار.

تحطم طائرة هندية

ومؤخرًا، أعلنت السلطات الهندية، عن مصرع شخصين في تحطم طائرة عسكرية من طراز ميج-21 في منطقة جبلية مرتفعة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الحادث أدى لمقتل اثنين من العسكريين لم ترد عنه أي تفاصيل أخرى حتى اللحظة.

ويناير الماضي، لقي طيار بالجيش الهندي حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث تحطم طائرتين.

وبين سلاح الجو أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا من قاعدة غواليور بولاية ماديا براديش في مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران.

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مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو

في الوقت نفسه، أفادت سلطات بيرو بأن حريقًا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 27 عاملاً خلال دورة عمل ليلية.

وأوضحت أنه تم إجلاء 175 عاملاً بسلام، بعد الحادث، مؤكدة أن 27 قتيلاً يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

وأكدت أن التحقيق جار في سبب الحريق، مبينة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح.

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الكلمات الدلالية:
اخبار دولية سقوط طائرة عسكرية اسبانية طائرة إسبانية عمارة سكنية

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