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مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات
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مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات

مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات

مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات
٠٣:٢٠:٥٦ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ غدا الأحد الموافق 1 / 11 / 1444هـ تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال لمن وصلت أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات.

3 مجموعات

ويكون تقسيم التسجيل في رياض الأطفال 3 مجموعات وفق المناطق:

1 ذي القعدة: (الشرقية ،الباحة، الحدود الشمالية، عسير، المدينة)

8 ذي القعدة: (تبوك، جازان، حائل، مكة؛ نحران)

15 ذي القعدة: (الرياض، الجوف، القصيم)

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عاجل.. اعتبارًا من غدٍ الأحد.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر “نور”

وأعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنه تقرر فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، وفق 3 مجموعات، عبر نظام نور، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

مرحلة رياض الأطفال 

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في 21 من مايو الجاري ويستمر خلال العام الدراسي.

ويبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور تم تقسيم التسجيل إلى مجموعات تضم عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

ويكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، في حين تكون أولوية التسجيل للمستوى الثالث.

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أخبار السعودية اليوم تسجيل رياض الأطفال نظام نور وزارة التعليم

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