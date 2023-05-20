مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات

مرحلة رياض الأطفال

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في 21 من مايو الجاري ويستمر خلال العام الدراسي.

ويبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور تم تقسيم التسجيل إلى مجموعات تضم عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

ويكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، في حين تكون أولوية التسجيل للمستوى الثالث.