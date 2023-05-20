روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول لـ 3 دول عربية.. قريبًا

تواصل- وكالات:

تعتزم روسيا إلغاء تأشيرات الدخول مع 3 دول عربية قريبًا بالإضافة إلى دول من بلدان إسلامية.

ميخائيل بوغدانوف

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن وزارة الخارجية الروسية تبذل جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية.

منتدى “روسيا – العالم الإسلامي”

وقال بوغدانوف على هامش منتدى “روسيا – العالم الإسلامي” (KazanForum ) الذي انعقد في مدينة قازان الروسية، إن “الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال”.

وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية.

دول على قائمة إلغاء التاشيرة

وقال:” نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا”.

وأضاف:” إننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا”.

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