الإطاحة بجماعة ضالة ينهون حياتهم بالقرعة في العراق

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وكالة الاستخبارات العراقية، بيانا، ذكرت خلاله أنها تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، لانضمامهم إلى جماعة تسمى (جماعة القربان) في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

متابعة الحركات والجماعات المنحرفة

وذكر البيان أنه حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على المتهمين، حسب “وكالة الأنباء العراقية”.

إحالة إلى الجهات المختصة

وأشار البيان الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة”، مبينا أن: “وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي”.

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وذكر إعلاميون أن جماعة القربان تعتمد أسلوبا منهجا في اتخاذ قرارات إنهاء الحياة لأفرادها، وذلك اعتمادا على إجراء قرعة بين الأعضاء، ومن يقع عليه الاختيار يتم إنهاء حياته.