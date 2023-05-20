السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بجماعة ضالة ينهون حياتهم بالقرعة في العراق
روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول لـ 3 دول عربية.. قريبًا
“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط
عاجل.. بعد ضبط 26 شخصا في جريمة مخلّة بالشرف.. تحذير شديد من “الداخلية”
مجددا.. اقتحام سفارة دولة خليجية في الخرطوم والاستيلاء على محتوياتها
“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة السماح باسترداد القيمة المضافة على السيارات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الإطاحة بجماعة ضالة ينهون حياتهم بالقرعة في العراق

الإطاحة بجماعة ضالة ينهون حياتهم بالقرعة في العراق

الإطاحة بجماعة ضالة ينهون حياتهم بالقرعة في العراق
٠٢:٥٣:٣١ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وكالة الاستخبارات العراقية، بيانا، ذكرت خلاله أنها تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، لانضمامهم إلى جماعة تسمى (جماعة القربان) في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

متابعة الحركات والجماعات المنحرفة

وذكر البيان أنه حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على المتهمين، حسب “وكالة الأنباء العراقية”.

إحالة إلى الجهات المختصة

وأشار البيان الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة”، مبينا أن: “وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي”.

اقرأ أيضا:

فك لغز جريمة وقعت منذ 8 أعوام بدولة عربية

وذكر إعلاميون أن جماعة القربان تعتمد أسلوبا منهجا في اتخاذ قرارات إنهاء الحياة لأفرادها، وذلك اعتمادا على إجراء قرعة بين الأعضاء، ومن يقع عليه الاختيار يتم إنهاء حياته.

الكلمات الدلالية:
أخبار العراق إنهاء الحياة الاستخبارات العراقية جماعة القربان جماعة منحرفة

مواد ذات صلة

المزيد
«ميتا» تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح على الإطلاق للسندات

«ميتا» تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح على الإطلاق للسندات

٠٢:٥١ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
فرض عقوبات مالية قاسية على شركات السيارات

فرض عقوبات مالية قاسية على شركات السيارات

٠٩:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٤
غداً .. آخر أيام منع العمل تحت أشعة الشمس

غداً .. آخر أيام منع العمل تحت أشعة الشمس

٠٥:٣١ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠١٦
إصلاحها سيكلف 3 مليار دولار.. روسيا تدمر أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر في العالم

إصلاحها سيكلف 3 مليار دولار.. روسيا تدمر أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر في العالم

٠٩:٢٣ م، الأحد، ٢٧ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *