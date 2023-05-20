“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

معالج أسنان عملي.

مساعد طبيب أسنان مشارك.

استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.

فني مساعد طب الأسنان IRC.

مهندس كهرباء أول.

طبيب أسنان عام.

مهندس ميكانيكي أول.

أخصائي تقنية المعلومات.

محلل أعمال أول – العقود.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

طبيب عام.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

طبيب عام.

معلمة ممرضة إكلينيكية.

منسق المشروع.

ممارس مساعد في الصحة المهنية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

للباحثين عن فرص عمل.. عشرات الوظائف متاحة الآن في “التصنيع” عبر هذا الرابط