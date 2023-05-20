“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
معالج أسنان عملي.
مساعد طبيب أسنان مشارك.
استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.
فني مساعد طب الأسنان IRC.
مهندس كهرباء أول.
طبيب أسنان عام.
مهندس ميكانيكي أول.
أخصائي تقنية المعلومات.
محلل أعمال أول – العقود.
مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
طبيب عام.
مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
طبيب عام.
معلمة ممرضة إكلينيكية.
منسق المشروع.
ممارس مساعد في الصحة المهنية.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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