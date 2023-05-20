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“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط
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“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط

“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط

“أرامكو” تعلن حاجتها لعدد كبير من الوظائف والتخصصات المختلفة.. المسميات والرابط
٠٢:٠٨:٤٤ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

معالج أسنان عملي.

مساعد طبيب أسنان مشارك.

استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.

فني مساعد طب الأسنان IRC.

مهندس كهرباء أول.

طبيب أسنان عام.

مهندس ميكانيكي أول.

أخصائي تقنية المعلومات.

محلل أعمال أول – العقود.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

طبيب عام.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

طبيب عام.

معلمة ممرضة إكلينيكية.

منسق المشروع.

ممارس مساعد في الصحة المهنية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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