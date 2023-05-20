مجددا.. اقتحام سفارة دولة خليجية في الخرطوم والاستيلاء على محتوياتها

تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بأشدّ العبارات “قيام قوّات مسلّحة غير نظاميّة، باقتحام مبنى سفارتها في الخرطوم وتخريبه”.

وأكدت أنّه “تمّ إجلاء طاقم السّفارة سابقًا، ولم يتعرّض أيّ من الدّبلوماسيّين أو موظّفي السفارة لأيّ سوء”.

انتهاك للقانون والاتفاقات الدولية

وشدّدت في بيان، على “ضرورة تجنيب السّفارات والبعثات الدّبلوماسيّة ومقار المنظّمات الدّوليّة والمنشآت المدنيّة، تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين، الّذي يمثّل انتهاكًا للقانون والاتفاقات الدّوليّة”.

وقف القتال

وجدّدت الوزارة، التأكيد على “موقف دولة قطر الدّاعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامّة؛ وتجنيب المدنيّين تبعات القتال”، معربةً عن تطلّع قطر إلى أن “تنتهج جميع الجهات الحوار والطّرق السّلميّة لتجاوز الخلافات”.

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