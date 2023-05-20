شاهد.. “الدعم السريع” تستولي على قيادة الدفاع الجوي التابعة للجيش وأسلحتها في السودان

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نشرت قوات الدعم السريع، مقطع فيديو اليوم السبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تؤكد فيه استيلائها على المزيد من مؤسسات الجيش.

الاستيلاء على قيادة الدفاع الجوي

وظهر في الفيديو أحد الضباط السابقين في الجيش السوداني والذي انضم للدعم السريع وهو يتحدث وسط مقاتلين من أمام قيادات أركان قوات الدفاع الجوي بعد الاستيلاء عليها بالكامل.

وقال إنه كان ضابطًا في هذا السلاح والآن تمت السيطرة على القيادة وأسلحتها بالكامل، محذرًا طياري الجيش بأنهم الآن لديهم أسلحة مضادة للطيران وسيتم إسقاط أي طائرة تخرج من الخرطوم.

مقتل 500 شخص منذ بدء القتال

كانت لجنة أطباء السودان، أشارت إلى ترجيحات بارتفاع عدد ضحايا الصراع بغرب دارفور لـ500 شخص منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع.

قرار أمام القمة العربية بشأن السودان

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك مشروع قرار أمام القمة العربية بشأن السودان، معربًا عن أمله بوقف القتال في السودان والعودة للحوار.

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وأكد أن العرب لن يتركوا إخوانهم في السودان وحدهم، وأنه تم تشكيل مجموعة اتصال لهذا الغرض في السابع من هذا الشهر الجاري.

وأضاف أنه يقدر الجهود الكبيرة والمتواصلة للوساطة التقي قامت بها المملكة،

ولكن الأمر مرهون في المحصلة بإرادة السودانيين وقياداتهم لوضع حدٍ لما يحدث، وإسكات البنادق في أسرع وقت.

نداءً لتوفير 3 مليارات دولار لدعم السودان

في الوقت نفسه، أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، نداءً لتوفير 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

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وطالبت بتعجيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتضررين، ومساعدة مئات آلا لاف من الأشخاص الذين فروا من القتال والعنف الدائر في البلاد إلى دول الجوار.

470 مليون دولار لدعم مليون شخص

وتوجيه 470 مليون دولار لدعم مليون شخص من اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وبينت أن خطة الاستجابة ستركز على التكثيف السريع للمساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي.

92 شريكًا إنسانيًا لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة

كما تضم الخطة 92 شريكًا إنسانيًا لتوسيع نطاق العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال مثل العاصمة الخرطوم.

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إضافة إلى المناطق التي فر إليها العديد من الأشخاص هربًا من العنف مثل غرب وجنوب وشمال دارفور،

إلى جانب مساعدة البلدان والمجتمعات المضيفة على تنسيق الاستجابة للوافدين.

وتشمل الخطة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي،

والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية والتعليم ودعم توفير سبل العيش.