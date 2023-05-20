“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة السماح باسترداد القيمة المضافة على السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة، على السيارات، وذلك عبر إجابتها عن سؤال وجهه أحد المتابعين عبر “تويتر”.

خصم ضريبة المدخلات

وأفاد حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، عبر “تويتر” بأنه: “لا يمكن الاسترداد، حيث سيتمكن المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة”.

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كشف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تصحيح وضع المنشآن قبل انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات في 31 مايو 2023م.

20 يومًا على انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه متبقي حوالي 20 يومًا على انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وكانت الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الإحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.

الدليل بمثابة تعديل لأحكام الأنظمة واللوائح

وأكدت أن محتوى هذا الدليل، هو بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.

تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة على المعاملات

وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.