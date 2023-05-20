السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للباحثين عن فرص عمل.. عشرات الوظائف متاحة الآن في “التصنيع” عبر هذا الرابط
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للباحثين عن فرص عمل.. عشرات الوظائف متاحة الآن في “التصنيع” عبر هذا الرابط

للباحثين عن فرص عمل.. عشرات الوظائف متاحة الآن في “التصنيع” عبر هذا الرابط

للباحثين عن فرص عمل.. عشرات الوظائف متاحة الآن في “التصنيع” عبر هذا الرابط
٠١:١٠:٤٥ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

المشغل الثالث ، التخفيض.

محلل أول ، وظيفة تجارية.

أخصائي ، وظيفة عملية PDH.

متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال.

عالم كبير ، إدارة التكنولوجيا ووظيفة الترخيص.

مستشار ، وظيفة أداء الأعمال.

رئيس قسم ضمان الأمن والوعي.

أخصائي أول ، وظيفة الألياف.

رئيس قسم ، وظيفة حلول إدارة.

المستشار الثالث ، وظيفة تحويل الأعمال.

أخصائي أول ، صب.

مدير  الإنتاج.

المهندس الثاني ، وظيفة سلامة العمليات.

المهندس الثاني ، وظيفة السلامة.

عامل تشغيل ، وظيفة PDH.

والمزيد …

عن الشركة:

شركة التصنيع الوطنية (TASNEE) هي شركة مساهمة سعودية، تأسست عام 1405 هـ الموافق 1985 , كأول شركة تصنيع مساهمة ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وتقوم شركة التصنيع بإنشاء وإدارة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية الكبرى في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية والمعدنية والخدمات الصناعية وتسويق منتجاتها.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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