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عاجل.. اعتبارًا من غدٍ الأحد.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر “نور”
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عاجل.. اعتبارًا من غدٍ الأحد.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر “نور”

عاجل.. اعتبارًا من غدٍ الأحد.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر “نور”

عاجل.. اعتبارًا من غدٍ الأحد.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر “نور”
٠١:٠١:١٣ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنه تقرر فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، وفق 3 مجموعات، عبر نظام نور، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

مرحلة رياض الأطفال 

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في 21 من مايو الجاري ويستمر خلال العام الدراسي.

ويبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور تم تقسيم التسجيل إلى مجموعات تضم عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

ويكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، في حين تكون أولوية التسجيل للمستوى الثالث.

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وفي وقت سابق أتاحت وزارة التعليم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي إلكترونيًا عبر “نظام نور” لمدة 5 أيام عمل.

الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي:

يأتي هذا ابتداءً من يوم غد الأحد، تسهيلًا على المتقدمين و المتقدمات، و بما يعزز الشفافية و الوضوح و العدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

إجراءات ما بعد حركة النقل الخارجي:

ومساء الخميس الماضي، أعلنت وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1444هـ، يجب على كل معلم ومعلمة القيام بـ 5 إجراءات مهمة لإتمام عملية النقل.

– دخول نظام نور وترتيب جميع شرائح القطاع المنقول إليه حسب أفضليتها لك

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم تسجيل مرحلة رياض الأطفال نظام نور وزارة التعليم

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