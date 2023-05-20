بشري من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني لشهر مايو

تواصل – فريق التحرير:

زفّ الصندوق العقاري بشرى سارة للمستفيدين حول الدعم السكني لشهر مايو، وذلك ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم هذا الشهر.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري عبر “تويتر” :” يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر , إلى يومين عمل كحد أقصى”.

توضيح للأرملة

وفي وقت سابق، أصدر برنامج “سكني”، توضيحًا بشأن حصول الأرملة المستفيدة من الضمان الاجتماعي على أرض “منحة”.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعي ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

اقرأ أيضًا:

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

شروط الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني

وفيما يلي شروط استحقاق الدعم السكني:

– امتلاك الجنسية السعودية وإن كانت امرأة أجنبية، فيتعين أن يكون أبناؤها من حملة الجنسية.

– السن لا يقل عن 25سنة عند تقديم الطلب للحصول على الأراضي المجانية.

– عدم الحصول على ممتلكات وأصول تُمكن المستفيد من شراء مسكن مناسب.

– عدم الاستفادة المسبقة من برامج الدعم السكني.

-ألا يكون المستفيد لديه مسكن مسجل باسمه.

– الحصول على دخل مستقل.

– تُمنح المرأة المطلقة الدعم السكني أو أرض سكني إذا كان قد مضى على الطلاق عامين فأكثر.

طريقة الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني

اقرأ أيضًا:

بشرى من سكني لمستحقي الضمان الاجتماعي

خطوات التقديم على أرض سكني

وفيما يلي خطوات التقديم:

– زيارة موقع وزارة الإسكان.

– من المبادرات المتاحة في الصفحة الرئيسية يمكن النقر على موقع سكني.

– ثم النقر على خيار المنتجات السكنية والولوج إلى منح الأراضي المجانية السكنية.

– ثم قراءة جميع الشروط والأحكام المتاحة، والنقر على تبويب الحجز واختيار المنطقة التي تناسبك وتريد الحصول فيها على قطعة أرض للبناء عليها.

– بعد ذلك تبدأ رحلة المستفيد بإدخال المعلومات المطلوبة الشخصية وتفاصيل الراتب وكل ما ينبغي تعبئته في الاستمارة.