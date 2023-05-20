توقعات الطقس: تقلبات جوية وأمطار غزيرة على نجران وعسير حتى الـ 10 مساءً

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.

أمطار في نجران:

كما توقع أيضا شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، يدمة، خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

عواصف رعدية على عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير.

و تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وانعداماً في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار ورياح نشطة:

وتؤدي الفرصة إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا:

منها الرياض.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق