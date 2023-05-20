خلال 24 ساعة.. زلزال ثانٍ يضرب كاليدونيا بقوة 7.1 ريختر

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ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجة، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، بعد زلزال أمس الجمعة.

زلزال يضرب كاليدونيا الجديدة:

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها، أن الزلزال الجديد رصد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا.

وأوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي أن أي موجات مد محتملة، يجب أن يبلغ ارتفاعها أقل من 30 سنتيمترا.

ونوه أن الأمواج قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا، وذلك بعد إصداره إنذارا للسواحل الواقعة على بُعد أقل من 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر:

وأمس الجمعة وقع زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي على بعد 300 كلم جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة.

وقد أخلي الساحل مؤقتا بسبب خطر حدوث تسونامي، حيث أثار الزلزال مخاوف من حدوث أمواج مد على سواحل كاليدونيا الجديدة، وكذلك في بعض المناطق الساحلية في فانواتو.

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