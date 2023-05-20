السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 24 ساعة.. زلزال ثانٍ يضرب كاليدونيا بقوة 7.1 ريختر
تنظيف الجسم من السموم.. فوائد مذهلة للفجل الأبيض
عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل
تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)
بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون
سحبت من الأسواق بعد وفاة 50 شخصا.. قطرات عين قاتلة تحصد أرواحا جديدة بأمريكا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال 24 ساعة.. زلزال ثانٍ يضرب كاليدونيا بقوة 7.1 ريختر

خلال 24 ساعة.. زلزال ثانٍ يضرب كاليدونيا بقوة 7.1 ريختر

خلال 24 ساعة.. زلزال ثانٍ يضرب كاليدونيا بقوة 7.1 ريختر
١٢:١٧:١٢ م، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجة، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، بعد زلزال أمس الجمعة.

زلزال يضرب كاليدونيا الجديدة:

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها، أن الزلزال الجديد رصد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا.

وأوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي أن أي موجات مد محتملة، يجب أن يبلغ ارتفاعها أقل من 30 سنتيمترا.

ونوه أن الأمواج قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا، وذلك بعد إصداره إنذارا للسواحل الواقعة على بُعد أقل من 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر:

وأمس الجمعة وقع زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي على بعد 300 كلم جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة.

وقد أخلي الساحل مؤقتا بسبب خطر حدوث تسونامي، حيث أثار الزلزال مخاوف من حدوث أمواج مد على سواحل كاليدونيا الجديدة، وكذلك في بعض المناطق الساحلية في فانواتو.

اقرأ أيضا:

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا

الكلمات الدلالية:
تسونامي خلال 24 ساعة ريختر زلزال ثان كاليدونيا كاليدونيا الجديدة

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة مكة تؤكد انفراد «تواصل» بشأن العثور على الفتاتين المتغيبتين

شرطة مكة تؤكد انفراد «تواصل» بشأن العثور على الفتاتين المتغيبتين

١١:٤٥ ص، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
المفتي يبيّن أحكام رمي الجمار في أيام التشريق

المفتي يبيّن أحكام رمي الجمار في أيام التشريق

٠٩:٢٨ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو والصور.. الضباب يكسو مرتفعات “الهدا” في الطائف

بالفيديو والصور.. الضباب يكسو مرتفعات “الهدا” في الطائف

٠٥:٣١ م، الأحد، ١٩ أكتوبر ٢٠١٤
ضبط مروج مخدرات يستغل مواقع التواصل للإيقاع بالنشء

ضبط مروج مخدرات يستغل مواقع التواصل للإيقاع بالنشء

٠٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *