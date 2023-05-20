السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنظيف الجسم من السموم.. فوائد مذهلة للفجل الأبيض
عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل
تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)
بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون
سحبت من الأسواق بعد وفاة 50 شخصا.. قطرات عين قاتلة تحصد أرواحا جديدة بأمريكا
إصابات كورونا تجاوزت 31 مليونا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في هذه  الدولة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل
١١:٤٦:٢١ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

فرص واعدة تنتظرها دول مجلس التعاون الخليجي، لجذب سلاسل القيمة العالمية للمنطقة متعمدةً على ما تزخر به من مقومات وفي مقدمتها:

-وفرة مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.

– الموقع الجغرافي الجاذب.

– البنية الصناعية واللوجستية القوية بما يؤهل دول المنطقة إلى الانطلاق نحو مرحلةٍ جديدةٍ من النمو الاقتصادي.

تشكيل سلاسل القيمة العالمية:

وأفاد تقرير “ستراتيجي& الشرق الأوسط “، الصادر مؤخرًا بعنوان ” إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية” أن سلاسل القيمة العالمية تتخذ اتجاهًا جديدًا يتسم بسرعة التحول من نماذج العمل التي تركز أساسًا على عنصر كفاءة التكلفة إلى نماذج العمل والصناعات التي تعزز من القيمة المضافة.

وأوضح أنه بفضلِ ما تتمتع به دول منطقة مجلس التعاون الخليجي من مزايا منقطعة النظير، فإن هذه الدول لديها فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها المحلية لتعزيز مشاركتها ودورها الفاعل في سلاسل القيمة العالمية.

من جهته صرح الدكتور يحيى عانوتي – الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط – أن الدول في جميع أنحاء العالم تتخذ مبادرات جادة وفاعلة لإعادة تشكيل قطاعاتها الصناعية عن طريق:

-التركيز على الابتكار.

– الاستثمار في التقنيات والمنتجات والخدمات الرائدة عالميًا.

– الاستفادة من مواطن القوة التي تتمتع بها.

كما يمكن لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي استغلال موقعها الجغرافي المتميز، وثرواتها الوفيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وبنيتها التحتية القوية بما يؤهلها لأن تكون قطبًا لسلاسل القيمة العالمية.

150 ألف فرصة عمل جديدة:

وأكد أيضا جورجي سعد أننا رصدنا إحدى عشرة سلسلة قيمة عالمية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تطويرها بفضل ما تتمتع به من وفرةٍ في مصادر الطاقة والمواد الخام ومن بينها:

1-رقائق السليكون.

2-  الفولاذ الأخضر.

3-  الهياكل الهوائية المصنعة من مادة التيتانيوم.

ونوه أن توطين هذه المنتجات من شأنه أن يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة محتملة للمنطقة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي.

كما سيتم استحداث نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية بقيمة 25 مليار دولار أمريكي سنويًا.

اقرأ أيضا:

المرور: تجديد الرخص والاستمارات عبر الإنترنت قريبا

الكلمات الدلالية:
150 ألف فرصة عمل 300 مليار دولار الاستثمارات دول مجلس التعاون فرص واعدة

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم تغلق متراجعة 0.71% بعد ارتفاع 4 جلسات متتالية

سوق الأسهم تغلق متراجعة 0.71% بعد ارتفاع 4 جلسات متتالية

٠٣:٠٦ م، الأحد، ١٣ يناير ٢٠١٣
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

١٢:٥٢ م، السبت، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
مؤشر البورصة بالمملكة يرتفع مدعوماً بالاتصالات السعودية

مؤشر البورصة بالمملكة يرتفع مدعوماً بالاتصالات السعودية

٠٦:٠٠ م، الأربعاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣
لدعم الإنتاج الوطني.. “الصناعة” توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية “سلاسل الإمداد”

لدعم الإنتاج الوطني.. “الصناعة” توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية “سلاسل الإمداد”

٠٤:١٨ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *