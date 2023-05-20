عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل

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فرص واعدة تنتظرها دول مجلس التعاون الخليجي، لجذب سلاسل القيمة العالمية للمنطقة متعمدةً على ما تزخر به من مقومات وفي مقدمتها:

-وفرة مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.

– الموقع الجغرافي الجاذب.

– البنية الصناعية واللوجستية القوية بما يؤهل دول المنطقة إلى الانطلاق نحو مرحلةٍ جديدةٍ من النمو الاقتصادي.

تشكيل سلاسل القيمة العالمية:

وأفاد تقرير “ستراتيجي& الشرق الأوسط “، الصادر مؤخرًا بعنوان ” إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية” أن سلاسل القيمة العالمية تتخذ اتجاهًا جديدًا يتسم بسرعة التحول من نماذج العمل التي تركز أساسًا على عنصر كفاءة التكلفة إلى نماذج العمل والصناعات التي تعزز من القيمة المضافة.

وأوضح أنه بفضلِ ما تتمتع به دول منطقة مجلس التعاون الخليجي من مزايا منقطعة النظير، فإن هذه الدول لديها فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها المحلية لتعزيز مشاركتها ودورها الفاعل في سلاسل القيمة العالمية.

من جهته صرح الدكتور يحيى عانوتي – الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط – أن الدول في جميع أنحاء العالم تتخذ مبادرات جادة وفاعلة لإعادة تشكيل قطاعاتها الصناعية عن طريق:

-التركيز على الابتكار.

– الاستثمار في التقنيات والمنتجات والخدمات الرائدة عالميًا.

– الاستفادة من مواطن القوة التي تتمتع بها.

كما يمكن لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي استغلال موقعها الجغرافي المتميز، وثرواتها الوفيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وبنيتها التحتية القوية بما يؤهلها لأن تكون قطبًا لسلاسل القيمة العالمية.

150 ألف فرصة عمل جديدة:

وأكد أيضا جورجي سعد أننا رصدنا إحدى عشرة سلسلة قيمة عالمية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تطويرها بفضل ما تتمتع به من وفرةٍ في مصادر الطاقة والمواد الخام ومن بينها:

1-رقائق السليكون.

2- الفولاذ الأخضر.

3- الهياكل الهوائية المصنعة من مادة التيتانيوم.

ونوه أن توطين هذه المنتجات من شأنه أن يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة محتملة للمنطقة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي.

كما سيتم استحداث نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية بقيمة 25 مليار دولار أمريكي سنويًا.

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