تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تتوالى المواقف الغريبة والمحرجة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وثق مقطع فيديو تعثره لأكثر من مرة خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان.

تعثر بايدن في قمة اليابان:

وبدا الرئيس الأميركي في حيرة من أمره، بينما كانت زوجته تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع.

وبعد مصافحة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول بايدن، انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع “الملاكم”، قبل أن يصافحها.

بايدن تائها:

أيضا ظهر بايدن تائها عند محاولته اكتشاف المكان الصحيح للتوجه له، بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني، الذي حاول يائسا توجيه الرئيس الأميركي.

وبعد اكتشاف بايدن للمدخل الصحيح، توجه الرئيس الأميركي بالنزول عبر درج للأسفل، وهنا سجل موقفا جديدا من الغرابة.

كما زلقت قدم الرئيس الأميركي أثناء نزوله على الدرج، وكاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة.

سقط على الدرج:

وفي فبراير الماضي ، كاد أيضا أن يسقط في العاصمة البولندية وارسو، حيث ظهر بايدن وهو يصعد درج الطائرة، بينما تعثر على السلم دون أسباب واضحة.

لكنه استكمل سيره ووصل إلى الباب، ثم توقف لثوان، ولم يبد أي حركة، كأنما يتذكر شيئا، وأخيرا رفع يده بتحية مودعيه.

في فلوريدا

وفي وقت سابق، وقع بايدن في خطأ فادح خلال خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ بايدن حيث خاطب الجمهور وبدلاً من أن يقول: “سيداتي سادتي”، قال: “أيها الشواذ والسادة”، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة الحاضرين.

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