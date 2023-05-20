السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنظيف الجسم من السموم.. فوائد مذهلة للفجل الأبيض
عاجل.. 150 ألف فرصة عمل جديدة وفرص واعدة للاستثمارات.. تعرف على التفاصيل
تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)
بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون
سحبت من الأسواق بعد وفاة 50 شخصا.. قطرات عين قاتلة تحصد أرواحا جديدة بأمريكا
إصابات كورونا تجاوزت 31 مليونا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في هذه  الدولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)

تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)

تعثر جديد لبايدن.. كاد أن يسقط أكثر من مرة في قمة اليابان (فيديو)
١١:٢٠:٠٩ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تتوالى المواقف الغريبة والمحرجة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وثق مقطع فيديو تعثره لأكثر من مرة خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان.

تعثر بايدن في قمة اليابان:

وبدا الرئيس الأميركي في حيرة من أمره، بينما كانت زوجته تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع.

وبعد مصافحة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول بايدن، انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع “الملاكم”، قبل أن يصافحها.

بايدن تائها:

أيضا ظهر بايدن تائها عند محاولته اكتشاف المكان الصحيح للتوجه له، بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني، الذي حاول يائسا توجيه الرئيس الأميركي.

وبعد اكتشاف بايدن للمدخل الصحيح، توجه الرئيس الأميركي بالنزول عبر درج للأسفل، وهنا سجل موقفا جديدا من الغرابة.

كما زلقت قدم الرئيس الأميركي أثناء نزوله على الدرج، وكاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة.

سقط على الدرج:

وفي فبراير الماضي ، كاد أيضا أن يسقط في  العاصمة البولندية وارسو، حيث ظهر بايدن وهو يصعد درج الطائرة، بينما تعثر على السلم دون أسباب واضحة.

لكنه استكمل سيره ووصل إلى الباب، ثم توقف لثوان، ولم يبد أي حركة، كأنما يتذكر شيئا، وأخيرا رفع يده بتحية مودعيه.

في فلوريدا 

وفي وقت سابق، وقع بايدن في خطأ فادح خلال خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ بايدن حيث خاطب الجمهور وبدلاً من أن يقول: “سيداتي سادتي”، قال: “أيها الشواذ والسادة”، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة الحاضرين.

اقرأ أيضا:

شاهد.. بايدن يتعثر على سلم الطائرة بعاصمة أوروبية

الكلمات الدلالية:
بايدن تعثر جديد جيل بايدن رئيس وزراء اليابان سقوط بايدن عثرات بايدن قمة اليابان

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل اثنين من أفراد الجيش المصري بانفجار مدرعة في سيناء

مقتل اثنين من أفراد الجيش المصري بانفجار مدرعة في سيناء

١٠:٤٤ ص، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
3 إصابات جديدة بـ”كورونا” ووفاة حالة وشفاء 3

3 إصابات جديدة بـ”كورونا” ووفاة حالة وشفاء 3

٠٧:٢٦ م، الخميس، ٢٩ مايو ٢٠١٤
بالفيديو.. مذيع يتهم مدير صحة الشمالية بالبرود

بالفيديو.. مذيع يتهم مدير صحة الشمالية بالبرود

١٢:٠١ ص، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
لواء يمني يدعو مليشيا الحوثي والمخلوع للاستسلام مقابل الأمان

لواء يمني يدعو مليشيا الحوثي والمخلوع للاستسلام مقابل الأمان

٠٣:٢٥ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *