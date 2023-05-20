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بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون
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بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون

بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون

بمذاق رائع.. 5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون
١١:٠١:١٧ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تتميز القهوة بمذاق رائع وفوائد صحية، حيث تعتبر من أشهر المشروبات شعبية في العالم.

حرق الدهون:

وذكر موقع “تايمز أوف إنديا”، أن للقهوة ميزات أخرى أيضاً أبرزها حرق الدهون ومنها:

1-القهوة المثلجة: يمكن إعدادها بملء كوب بالثلج وماء وبن ، كما يمكن إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم.

2- قهوة الليمون: هي عصير ليمون وقليل من القرفة في كوب من القهوة الطازجة، والمعروف أن في الليمون والقرفة مكونات تزيد معدل الأيض، وطرد السموم من الجسم، وحرق الدهون.

3- لاتيه مثلج بالحليب: هو مزيج من الحليب المثلج قليل الدسم والقهوة المركزة، مع نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء مذاق رائع.

4- قهوة القرفة: تساعد القرفة في حرق الدهون بتعزيز معدل الأيض، حيث يمكن إضافة القرفة إلى فنجان قهوة سادة، لتسريع التخلص من الوزن.

5- القهوة الباردة: تمزج  القهوة بنقع البن المطحون في ماء عادي أكثر من 20 ساعة للحصول على قهوة مركزة، للمساعدة في حرق الدهون، حيث  يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة  أسبوعاً ويمكن إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليها.

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5 أنواع قهوة القهوة المثلجة حرق الدهون قهوة القرفة مذاق رائع

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