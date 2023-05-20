سحبت من الأسواق بعد وفاة 50 شخصا.. قطرات عين قاتلة تحصد أرواحا جديدة بأمريكا

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أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي) أنه تم الإبلاغ عن 81 إصابة وأربع وفيات في 18 ولاية بسبب قطرات عين قاتلة.

يأتي هذا بسبب انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية على نطاق واسع والمرتبط بقطرات العين، التي تم سحبها في وقت سابق من هذا العام.

قطرات عين قاتلة في أمريكا:

وبحسب موقع الحرة، تمثل هذه الأرقام أول زيادة في الوفيات، منذ شهر مارس الماضي، عندما سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ثلاث وفيات.

وقد تم تأكيد 13 مصابا، على الرغم من أن حوالي نصفهم كانوا في الواقع من عينات تم جمعها قبل سحب قطرات العين في فبراير الماضي.

كما أوضح المركز أنه تم تأكيد هذه الحالات بعد تاريخ سحب القطرات بسبب الوقت الذي يستغرقه الاختبار لتأكيد تفشي المرض وبسبب الإبلاغ بأثر رجعي عن الإصابات.

مقتل 50 شخصا:

وفي وقت سابق طالب المركز بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير” بعد أن تسببت في 50 حالة عدوى مقاومة للبكتيريا ووفاة واحدة في 11 ولاية أمريكية.

وقال معظم المصابين إنهم استخدموا القطرات المرطبة، وكانت “إيزري كير” هي الأكثر شيوعًا، علمًا بأنها خالية من المواد الحافظة ولا تحتوي على أي مكونات تمنع حدوث الالتهابات البكتيرية.

وعلى إثر ذلك، طالب مركز السيطرة على الأمراض يوصي الأطباء والمرضى بالتوقف فورًا عن استخدام قطرات “إيزري كير” حتى اكتمال التحقيق الوبائي والتحليلات المعملية.

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