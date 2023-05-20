إصابات كورونا تجاوزت 31 مليونا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في هذه  الدولة

تواصل- فريق التحرير:

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت 18.106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 31 مليونا و524 ألفا و477.

كورونا في كوريا الجنوبية:

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن خمس حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و670 حالة.

20 مليون وفاة:

وقبل أسابيع أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها في موقع “تويتر” أن كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية”، مقدرًا أن الوباء قتل “ما لا يقل عن 20 مليون شخص”، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.

وأوضحت أنه “على مدى أكثر من عام، اتخذت الجائحة منحنى نزوليا، حيث زادت مناعة السكان من التطعيم والعدوى، وتراجعت الوفيات وقل الضغط على الأنظمة الصحية”.

ونوهت أيضا: “على مدى العام الأخير، ظلت لجنة الطوارئ ومنظمة الصحة العالمية تحلل البيانات بعناية وتدرس متى سيكون الوقت الصحيح لخفض مستوى التحذير”، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ اجتمعت للمرة الخامسة عشرة وأوصت بإعلان انتهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

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